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Нганну предположил, по какому сценарию пройдёт его бой с Тайсоном Фьюри

Поединок состоится 28 октября.
23 июля 2023 13:43
автор: Артур Гичунцев

Камерунский боец ММА Фрэнсис Нганну высказался о поединке с британским боксёром Тайсоном Фьюри. Экс-чемпион UFC выразил уверенность, что соперник не подпустит его на ближнюю дистанцию.

«Да, многие люди дают мне шанс только в случае лаки-панча, но я работаю с намерением провести полный бой. Очевидно, что мне придётся приблизиться к Тайсону, потому что он хорошо контролирует бой. Я буду постоянно пытаться пройти его», – добавил он.

Напомним, Нганну – экс-чемпион UFC в тяжёлом весе. Он выступал в американской лиге с 2015 по 2022 год. Что касается Фьюри, то британский боксёр – чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе. Их поединок состоится 28 октября и пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

источник: «Советский спорт»
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