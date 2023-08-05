Вячеслав Дацик выступил на Кубке Кремля в турнире по прыжкам в воду 

Российский боец смешанных единоборств и боксёр Вячеслав Дацик стал участником Кубка Кремля по прыжкам в воду. Турнир состоялся в Москве.

43-летний спортсмен прыгнул с трёх, пяти, семи и десяти метров. Помимо Рыжего Тарзана, в соревнованиях поучаствовали корреспонденты «Матч ТВ» Олеся Серёгина и Дмитрий Шнякин, а также игрок медийного клуба «Амкал» Антон Чужой.

Добавим, за свою карьеру в ММА Дацик провёл 14 поединков, одержал шесть побед и потерпел восемь поражений. 18 августа он выйдет на боксерский ринг против представителя Великобритании Оли Томпсона.