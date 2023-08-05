ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Вячеслав Дацик выступил на Кубке Кремля в турнире по прыжкам в воду 

Соревнования проходят в Москве. 
05 августа 2023 16:47
автор: Глеб Шевяков

Российский боец смешанных единоборств и боксёр Вячеслав Дацик стал участником Кубка Кремля по прыжкам в воду. Турнир состоялся в Москве.

43-летний спортсмен прыгнул с трёх, пяти, семи и десяти метров. Помимо Рыжего Тарзана, в соревнованиях поучаствовали корреспонденты «Матч ТВ» Олеся Серёгина и Дмитрий Шнякин, а также игрок медийного клуба «Амкал» Антон Чужой.

Добавим, за свою карьеру в ММА Дацик провёл 14 поединков, одержал шесть побед и потерпел восемь поражений. 18 августа он выйдет на боксерский ринг против представителя Великобритании Оли Томпсона.

источник: «Советский спорт»
Сэндхаген оказался тяжелее Фонта накануне турнира UFC в Нэшвиле
Ранее Сэндхаген должен был сражаться с российским бойцом Нурмагомедовым.
04.08.2023 21:13
ММА
автор: Александр Евграфов
Монсон поддерживает отказ Хабиба Нурмагомедова тренировать Маска
Мнение ветерана смешанных единоборств.
04.08.2023 19:24
ММА
автор: Виталий Овсянников
Порье назвал соперника, с которым готов провести следующий поединок
Последний поединок американец провел в ночь на 30 июля.
04.08.2023 15:01
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Организаторам турнира по ММА в Амурской области выписали штрафы после гибели подростка
Протоколы были составлены в связи с нарушениями правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований.
04.08.2023 13:40
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Хабиб Нурмагомедов отказался проводить тренировки для Маска к бою против Цукерберга
Хабиб Нурмагомедов отказался проводить тренировки для Маска к бою против Цукерберга
Спортсмен завершил карьеру в октябре 2020 года.
04.08.2023 08:47
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Во время битвы взглядов между Джейком Полом и Нейтом Диазом вспыхнула драка
В конфликте приняли участие члены команд и охранники.
03.08.2023 22:59
ММА
автор: Александр Евграфов
Царукян рассказал о переговорах с потенциальными соперниками на следующий бой
В UFC спортсмен выступает с 2019 года.
03.08.2023 12:16
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Чейл Соннен рассказал о катастрофических последствиях реванша между Махачевым и Оливейрой
Бойцы встретятся 21 октября на UFC 294.
02.08.2023 15:08
ММА
автор: Виталий Овсянников
Нейт Диаз назвал двух чемпионов UFC, за которыми ему интересно наблюдать
Нейт раскритиковал почти всех обладателей титула.
02.08.2023 15:00
ММА
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.