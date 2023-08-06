ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Экс-соперник Емельяненко: бой Диаза и Пола прошел, как один миг. Но местами был колхоз

Бывший боец UFC заставил своих фанатов вспомнить, почему он достоин статуса легенды. 
06 августа 2023 17:50
автор: Никита Плохих

Экс-соперник Александра Емельяненко, блогер Артем Тарасов в беседе с корреспондентом «Советского спорта» оценил победу бывшего бойца UFC Нейта Диаза в поединке с Джейком Полом.

«Сначала я посмотрел бой двух ммашников в этом же Карде и уже заранее разочаровался, их бой был чем-то ужасным и неинтересным. А вот когда вышел Нейт Диаз, который гонял все 10 раундов Джейка Пола - было реальное зрелище! Да, Диаз мало бил и соответственно еще меньше попадал, но то шоу, которое он сделал - просто вау! Заставило меня снова стать его фанатом и вспомнить, что есть такой крутой и очень харизматичный боец Нейт Диаз! Бой прошел как один миг, круто динамично, но это стоило 4 часов ожидания. Однако местами был колхоз. Для меня Нейт легенда. Очень понравилось! А Джейк Полу надо тренироваться больше, он не легенда и до легенды ему еще очень далеко», - сказал Тарасов.

В мейн-ивенте боксерского турнира в Далласе (США) встречались популярный блогер Джейк Пол и экс-претендент на титул чемпиона UFC Нейт Диаз. Бой прошёл по правилам бокса в формате десять раундов по три минуты. 26-летний Джейк Пол начал проводить боксёрские поединки в 2020 году. Карьера 38-летнего Нейта Диаза в ММА началась ещё в 2004 году.

Поединок продлился все 10 раундов и завершился победой Джейка Пола единогласным решением судей.

источник: «Советский спорт»
В АСА объяснили, почему Фрэнсис Нганну не перешёл в лигу
Нганну покинул UFC, но отказался от контракта с российским промоушеном.
06.08.2023 17:46
ММА
автор: Александр Кожевников
Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему наслаждался весогонкой перед боем против Джастина Гэтжи
Поединок состоялся в 2020 году.
06.08.2023 13:42
ММА
автор: Степан Шереметьев
Маск заявил, что все деньги за поединок с Цукербергом уйдут на благотворительность
Схватку владельцев двух крупнейших соцсетей называют самым ожидаемым событием года.
06.08.2023 13:30
ММА
автор: Александр Поволоцкий
Блогер Джейк Пол победил экс-претендента на чемпионство UFC Нейта Диаза
Блогер Джейк Пол победил экс-претендента на чемпионство UFC Нейта Диаза
Бой состоялся в Далласе 6 августа.
06.08.2023 08:21
ММА
автор: Виталий Овсянников
UFC Nashville: успешный дебют Алмабаева и третья подряд победа Сэндхагена
UFC Nashville: успешный дебют Алмабаева и третья подряд победа Сэндхагена
Турнир состоялся в ночь с 5 на 6 августа.
06.08.2023 08:04
ММА
автор: Виталий Овсянников
Вячеслав Дацик выступил на Кубке Кремля в турнире по прыжкам в воду 
Соревнования проходят в Москве. 
05.08.2023 16:47
ММА
автор: Глеб Шевяков
Сэндхаген оказался тяжелее Фонта накануне турнира UFC в Нэшвиле
Ранее Сэндхаген должен был сражаться с российским бойцом Нурмагомедовым.
04.08.2023 21:13
ММА
автор: Александр Евграфов
Монсон поддерживает отказ Хабиба Нурмагомедова тренировать Маска
Мнение ветерана смешанных единоборств.
04.08.2023 19:24
ММА
автор: Виталий Овсянников
Порье назвал соперника, с которым готов провести следующий поединок
Последний поединок американец провел в ночь на 30 июля.
04.08.2023 15:01
ММА
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.