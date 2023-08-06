Экс-соперник Емельяненко: бой Диаза и Пола прошел, как один миг. Но местами был колхоз

Экс-соперник Александра Емельяненко, блогер Артем Тарасов в беседе с корреспондентом «Советского спорта» оценил победу бывшего бойца UFC Нейта Диаза в поединке с Джейком Полом.

«Сначала я посмотрел бой двух ммашников в этом же Карде и уже заранее разочаровался, их бой был чем-то ужасным и неинтересным. А вот когда вышел Нейт Диаз, который гонял все 10 раундов Джейка Пола - было реальное зрелище! Да, Диаз мало бил и соответственно еще меньше попадал, но то шоу, которое он сделал - просто вау! Заставило меня снова стать его фанатом и вспомнить, что есть такой крутой и очень харизматичный боец Нейт Диаз! Бой прошел как один миг, круто динамично, но это стоило 4 часов ожидания. Однако местами был колхоз. Для меня Нейт легенда. Очень понравилось! А Джейк Полу надо тренироваться больше, он не легенда и до легенды ему еще очень далеко», - сказал Тарасов.

В мейн-ивенте боксерского турнира в Далласе (США) встречались популярный блогер Джейк Пол и экс-претендент на титул чемпиона UFC Нейт Диаз. Бой прошёл по правилам бокса в формате десять раундов по три минуты. 26-летний Джейк Пол начал проводить боксёрские поединки в 2020 году. Карьера 38-летнего Нейта Диаза в ММА началась ещё в 2004 году.

Поединок продлился все 10 раундов и завершился победой Джейка Пола единогласным решением судей.