Иван Штырков: если Емельяненко и Тайсон реально зарубятся, то победа может быть только за Фёдором

Боец RCC Иван Штырков высказался о желании легендарного российского бойца Фёдора Емельяненко попробовать свои силы в боксе и провести поединок с Майком Тайсоном.

«Фёдор заслужил распоряжаться своим именем и известностью, как его душа желает. Он закончил карьеру в ММА, и если у него есть желание начать свою карьеру в боксе и участвовать в выставочных боях с такими же легендами единоборств, почему нет.

Если бой реально состоится, и он будет выставочный, ради публики и самого события, то результатом может быть только ничья. Если же они реально зарубятся, то победа только за Фёдором Емельяненко», - сказал Штырков в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Игорем Брагиным.