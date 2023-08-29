Андрей Корешков: я готов провести поединок с Овечкиным, почему нет

Экс-чемпион Bellator Андрей Корешков готов провести поединок с прославленным хоккеистом, об этом он рассказал в беседе с корреспондентом «Советского спорта».

«За 5 млн долларов, я бы провел 10 боев за вечер, прямо на льду и в коньках. За такие деньги, просто каждый вечер или утро в течение месяца. Я думаю, что у Александра получилось бы в ММА. У него выносливость есть, драться он умеет, координация у него выше, чем у любого ММАшника, потому что в таком возрасте такие кульбиты на льду вытворяет. Какие-то технические аспекты можно подтянуть. Я думаю, он быстро учится. В конце концов есть Дацик, у которого такая же манера боя. Только у Овечкина она еще более изящная», - сказал Корешков.

Форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что готов выступить в смешанных единоборствах за 5 миллионов долларов .