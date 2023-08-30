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Емельяненко обратился к болельщикам после новости о принятии ислама

Боец поставил точку в нашумевшей истории.
30 августа 2023 21:35

Российский боец ММА Александр Емельяненко опроверг информацию о принятии ислама. 43-летний тяжеловес подчеркнул, что по-прежнему является христианином и призвал болельщиков не верить слухам в Сети.

«Уважаемые фанаты, как Вы знаете в сети Интернет много различных неправдоподобных слухов обо мне, в частности, о том, что я недавно принял ислам. Я хочу официально заявить, что являюсь последователем христианского вероисповедания. При этом я очень уважительно отношусь к другим вероисповеданиям и религиозным течениям, за исключением экстремистских. Для меня очень почетной была встреча с Муфтием России в Москве.

Для меня как для человека и как для спортсмена очень важно передавать свои знания и опыт новым поколениям, поэтому главной своей задачей я считаю пропаганду спорта и здорового образа жизни. А спорт, он не имеет принадлежности ни к национальностям, ни вероисповеданиям, он объединяет людей в стремлении быть здоровыми и добиваться успеха. Поэтому если я своим примером смогу привлечь молодежь в спортивные залы, то буду считать свою цель выполненной.

В частности, сейчас передаю свой спортивный опыт подрастающему поколению Южных республик России (Осетия, Карачаево-Черкесия, Ингушетия). Любой желающий может прийти в спортивный зал и потренироваться со мной вместе. Я уверен, что подобная практика поможет заинтересовать подростков заниматься боевыми единоборствами и вести здоровый образ жизни», – заявил боец на своем сайте.

Ранее о том, что Емельяненко стал мусульманином, сообщил известный тренер по ММА Рамазан Исмаилов.

Александр Емельяненко принял ислам
Вот это поворот.
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