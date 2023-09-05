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Появились неожиданные подробности переговоров о бое Тайсона и Федора Емельяненко

Об этом рассказал Вадим Немков.
05 сентября 2023 17:36
автор: Степан Шереметьев

Российский боец смешанного стиля Вадим Немков раскрыл некоторые подробности переговоров о боксерском поединке между Федором Емельяненко и Майком Тайсоном.

«Идут переговоры о том, что в бою Федора и Майка будут перчатки не десять унций, а больше. Думаю, что в таких перчатках тяжелее нокаутировать соперника. Так что, мы посмотрим красоту бокса. Увидим, как дерутся две легенды», — заявил приводит слова спортсмена Tofight.ru.

На счету Емельяненко 40 побед (16 нокаутом) и семь поражений в карьере. 5 февраля он объявил о завершении карьеры после поражения от Райана Бейдера. У Тайсона 50 побед (44 нокаутом) и шесть поражений.

источник: Tofight
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