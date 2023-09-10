Усик высказался о предстоящем поединке Фьюри против Нганну

Украинский боксер Александр Усик высказался о предстоящем поединке между британским боксером Тайсоном Фьюри и камерунским бойцом ММА Фрэнсисом Нганну. Фьюри и Нганну подерутся по правилам бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 28 октября.

«Тайсон Фьюри — чемпион мира WBC, так? Нганну никогда не дрался по правилам бокса, это боец UFC. Это нехорошо, когда боксер дерется против парня, у которого не было ни одного боя. Ни одного. Если бы Нганну провел хотя бы один бой, побыл профессионалом один месяц… Но это просто шоу», — заявил Усик в интервью JOE.

Фьюри провел 34 боя в профессиональном боксе и одержал 33 победы. На счету Фрэнсиса Нганну 17 выигрышей в 20 поединках в ММА.