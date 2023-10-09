Турнир Ural FC в Перми перенесен на 19 октября

Лига Ural FC (Ural Fighting Championship) сообщает, что запланированный на 20 октября в Перми международный турнир по профессиональному боксу переносится на день раньше. Мероприятие состоится 19 октября в рамках форума «Россия — спортивная держава».



В главном бою международного шоу на ринг выйдет олимпийский чемпион-2020, четырехкратный чемпион России Альберт Батыргазиев (9-0, КО 6), которому в 10-раундовом поединке в лёгком весе будет противостоять непобеждённый венесуэлец Эндер Луцес (20-0, КО 16).



Бытаргазиев занимает лидирующие позиции среди российских легковесов на портале BoxRec, а также шестую строчку в рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Батыргазиев уже имеет опыт «порчи» идеальной статистики своих оппонентов. Так, в своем последнем бою олимпийский чемпион-2020 в конце июля в Ханты-Мансийске единогласным решением судей одолел Франсиса Фромету из Доминиканской Республики, который выходил на бой с 25-летним Батыргазиевым с рекордом 17-0.



На BoxRec 24-летний Луцес идёт на первой строчке среди боксеров из Венесуэлы в легком весе. Луцес дебютировал на профессиональном ринге в начале 2018 года и уже добился двадцати побед, а особое внимание на себя обращает процент досрочных побед — 16 из 20. В основном все бои Луцеса прошли на территории Венесуэлы, он также по разу выезжал в Австралию и Аргентину. В 2023 году Луцес как и Батыргазиев провел два успешных поединка.



В со-главном поединке грандиозного международного шоу на ринг выйдет россиянин Кирилл Сидельников. Именно Сидельников был хэдлайнером первого турнира Ural FC в июле 2022 года в той же Перми. Тогда россиянин в поединке по правилам ММА уже на первой минуте победил бразильца Фабио Мальдонадо. Сейчас же 35-летний Сидельников дебютирует в профессиональном боксе в четырехраундовом поединке в тяжелом весе против 31-летнего нидерландского кикбоксера марокканского происхождения Нидаля Бикири.



В активе бойца 14 побед и 7 поражений в смешанных единоборствах. Успешно выступал в таких лигах, как Ural FC, Bellator, Rizin, М-1, Fight Nights. Сидельников — шестикратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы по боевому самбо. Теперь российский титулованный спортсмен попробует свои силы в новой сфере — в профессиональном боксе. Нидаль Бикири — кикбоксер с рекордом 13-3. Марокканец выступал в лиге ENFUSION и дрался с такими оппонентами, как Рейд Опачич, Кристиан Ристеа, Леви Ригтерс, Эррол Зиммерман.



В рамках турнира Ural FC 4 состоятся и четыре поединка по правилам профессионального кикбоксинга, и в этих боях примут участие представители команды «Ural Kali Fighter» из Соликамска – российские кикбоксеры Валерий Бизяев, Александр Гельвих, Сергей Пономарёв и Артём Швецов. Особое внимание обращает на себя выступление Бизяева, который будет защищать пояс Ural FC в поединке в весе до 90 кг против Бубакера Эл Бакури из Марокко.



Всего же на международном турнире Ural FC 4 будет представлено 10 стран — в Перми выступят спортсмены из Ирана, Марокко, Узбекистана, Португалии, Бельгии, Таджикистана, Азербайджана, Венесуэлы, Нидерландов и России.



Полностью состав участников турнира в Перми выглядит следующим образом:



К-1, до 73 кг, 3 раунда: Артем Швецов (Россия) — Маммад Амралиев (Азербайджан);

Бокс, до 63,5 кг, 6 раундов: Михаил Малков (Россия) — Али Рахмонов (Таджикистан);

Бокс, свыше 90,7 кг, 4 раунда: Алексей Голуб (Россия) — Хусанхон Баратов (Узбекистан);

К-1, до 75 кг, 3 раунда: Александр Гельвих (Россия) — Седрик де Кейсмакер (Бельгия);

Бокс, свыше 90,7 кг, 4 раунда: Дамил Шарафутдинов (Россия) — Сурат Гараев (Азербайджан);

Бокс, до 69,9 кг, 8 раундов: Павел Сосулин (Россия) — Бохромджон Фозилов (Узбекистан);



Главный кард: > Andrey Andrey: Бокс, до 84 кг, 4 раунда: Юрий Рябой (Россия) — Алиреза Ганбари (Иран);

К-1, до 85 кг, 3 раунда: Сергей Пономарев (Россия) — Юри де Соуза (Португалия);

К-1, бой за пояс Ural FC в весе до 90 кг, 3 раунда: Валерий Бизяев (Россия) — Бубакер Эл Бакури (Марокко);

Бокс, свыше 90,7 кг, 4 раунда: Кирилл Сидельников (Россия) — Нидаль Бикири (Нидерланды);

Бокс, до 61,2 кг, 10 раундов: Альберт Батыргазиев (Россия) — Эндер Луцес (Венесуэла).



* в составе участников возможны изменения и дополнения.



Международная лига по ММА и К-1 Ural Fighting Championship (Ural FC) была основана в 2022 году. Цель спортивной организации — проведение всероссийских и международных турниров по ММА и К-1, популяризация физической культуры, здорового образа жизни и спорта высоких достижений. Все спортивные события Лиги получают широкое освещение в средствах массовой информации: прямые трансляции на российском федеральном канале «Матч ТВ», ведущих интернет-порталах, собирают большие рейтинги.