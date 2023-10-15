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Александр Поветкин отреагировал на критику за его слова об Исламе Махачеве

Александр не стал зарывать голову в песок.
15 октября 2023 08:35
автор: Виталий Стопин

Бывший чемпион мира по боксу россиянин Александр Поветкин заявил, что ему неинтересна критика со стороны фанатов действующего чемпионат UFC Ислама Махачева. В одном из интервью олимпийский чемпион по боксу заявил, что болеет только за русских и ничего не знает про Махачева.

«Пусть они вызывают всё что угодно. Честно, я оправдываться совсем не люблю. Я сказал то, что сказал. У меня много русских друзей, которые дерутся, а тогда меня конкретно за Махачева спросили. Я знаю, что существует такой боец, но я за ним не слежу. Я просто не слежу за ним, вот и всё. А люди уже сами какую-то ерунду начинают нести.

У меня много кавказских друзей — и чеченцы, и азербайджанцы, и дагестанцы. Все, кто в сборной со мной был, я до сих пор с ними общаюсь. А здесь все начинают на свой лад перекручивать. Я на это внимания не обращаю. Мне до фонаря!» — приводит слова Поветкина «Спорт-Экспресс».

источник: «Спорт-Экспресс»
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