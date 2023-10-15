Александр Поветкин отреагировал на критику за его слова об Исламе Махачеве

Бывший чемпион мира по боксу россиянин Александр Поветкин заявил, что ему неинтересна критика со стороны фанатов действующего чемпионат UFC Ислама Махачева. В одном из интервью олимпийский чемпион по боксу заявил, что болеет только за русских и ничего не знает про Махачева.

«Пусть они вызывают всё что угодно. Честно, я оправдываться совсем не люблю. Я сказал то, что сказал. У меня много русских друзей, которые дерутся, а тогда меня конкретно за Махачева спросили. Я знаю, что существует такой боец, но я за ним не слежу. Я просто не слежу за ним, вот и всё. А люди уже сами какую-то ерунду начинают нести.

У меня много кавказских друзей — и чеченцы, и азербайджанцы, и дагестанцы. Все, кто в сборной со мной был, я до сих пор с ними общаюсь. А здесь все начинают на свой лад перекручивать. Я на это внимания не обращаю. Мне до фонаря!» — приводит слова Поветкина «Спорт-Экспресс».