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Махачев хочет провести бой за титул в полусреднем весе

Впереди Ислама ждёт поединок с Волкановски.
17 октября 2023 18:50
автор: Александр Кожевников

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев сообщил, что планирует попробовать побороться за титул в полусреднем весе в случае победы над австралийцем Александром Волкановски.

«Чтобы войти в историю, мне нужен второй титул. Думаю, что я даже поеду на бой Эдвардс — Ковингтон. Эдвардс для меня фаворит, но с Ковингтоном было бы интереснее провести бой, он смог бы его раскачать», — приводит слова Махачева ТАСС.

Добавим, в ходе профессиональной карьеры Махачев одержал 24 победы при одном поражении. В следующем поединке россиянин проведет вторую защиту чемпионского титула в бою против Алекса Волкановски. Бой возглавит турнир UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

источник: ТАСС
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