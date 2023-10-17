Махачев хочет провести бой за титул в полусреднем весе

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев сообщил, что планирует попробовать побороться за титул в полусреднем весе в случае победы над австралийцем Александром Волкановски.

«Чтобы войти в историю, мне нужен второй титул. Думаю, что я даже поеду на бой Эдвардс — Ковингтон. Эдвардс для меня фаворит, но с Ковингтоном было бы интереснее провести бой, он смог бы его раскачать», — приводит слова Махачева ТАСС.

Добавим, в ходе профессиональной карьеры Махачев одержал 24 победы при одном поражении. В следующем поединке россиянин проведет вторую защиту чемпионского титула в бою против Алекса Волкановски. Бой возглавит турнир UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).