Нурмагомедов пригласил своего фаната, болеющего за "Барселону", на матч "Реала"

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов пообещал своему фанату реализовать мечту.
Нурмагомедов в инстаграме получил обращение от болельщика по имени Билал Джабраилов, который рассказал, что намерен стать профессиональным футболистом и болеет за «Барселону».
Нурмагомедов ответил своему фанату и предложил тому вместе посетить матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Аяксом» 5 марта в Мадриде. Нурмагомедов получил на эту игру официальное приглашение и предложил болельщику поучаствовать также в тренировке с игроками «Реала».
«Приглашаю тебя, думаю, тебе понравится. Проявишь себя на тренировке, возможно, останешься в Испании», - написал Нурмагомедов в своем инстаграме.