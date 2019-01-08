Нурмагомедов пригласил своего фаната, болеющего за "Барселону", на матч "Реала" - Советский спорт
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ММА08 января 2019 17:15Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

Нурмагомедов пригласил своего фаната, болеющего за "Барселону", на матч "Реала"

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов пообещал своему фанату реализовать мечту.

Нурмагомедов в инстаграме получил обращение от болельщика по имени Билал Джабраилов, который рассказал, что намерен стать профессиональным футболистом и болеет за «Барселону».

Нурмагомедов ответил своему фанату и предложил тому вместе посетить матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Аяксом» 5 марта в Мадриде. Нурмагомедов получил на эту игру официальное приглашение и предложил болельщику поучаствовать также в тренировке с игроками «Реала».

«Приглашаю тебя, думаю, тебе понравится. Проявишь себя на тренировке, возможно, останешься в Испании», - написал Нурмагомедов в своем инстаграме.

#нурмагомедов хабиб#фк барселона#фк реал мадрид
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