Хабиб Нурмагомедов – о потасовке на UFC 229: Меня провоцировали, я на многое закрывал глаза - Советский спорт
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ММА02 февраля 2019 13:09Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Гичунцев Артур

Хабиб Нурмагомедов – о потасовке на UFC 229: Меня провоцировали, я на многое закрывал глаза

Ранее стало известно, что за эту выходку уроженец Дагестана дисквалифицирован на 9 месяцев.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировалсвое поведение после победы над ирландцем Конором Макгрегором.

Напомним, по окончании поединка, который прошел в октябре 2018 года на турнире в Лас-Вегасе, уроженец Дагестана вступил в словесную перепалку с представителем команды Макгрегора, после чего покинул октагон и полез в драку, чем спровоцировал массовые беспорядки.

«У меня в жизни было много ситуаций, о которых я жалею. Если можно было бы вернуть время, я бы поступил иначе. Но не в этом случае. Если бы ситуация повторилась 100 раз – я бы 100 раз сделал то же самое.

Я ни грамма не сожалею об этом. Кому-то понравилось, кому-то нет. Но это то, кем я являюсь. Я самбист, то есть самооборона без оружия. Я первым не нападал – на меня напали, были провокации. От организации была поддержка в его сторону, было много моментов. Я на многое закрывал глаза», – сказал Нурмагомедов в эфире «Матч ТВ».

#ufc#смешанные единоборства#нурмагомедов хабиб#макгрегор конор
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