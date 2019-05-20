Макгрегор – об Овечкине: Правильный русский (фото)

Макгрегор назвал Овечкина «правильным русским», а также на русском языке написал: «Рукописи не горят!».
В марте 30-летний ирландец объявил о том, что завершает карьеру в смешанных единоборствах. Однако позднее во время обмена твитами с российским бойцом и действующим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым написал ему: «Увидимся на ринге».
На счету Макгрегора 21 победа (18 – нокаутом) в 25 поединках и четыре поражения. Александр Овечкин на данный момент выступает за сборную России на чемпионате мира с Словакии.
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