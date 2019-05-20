Макгрегор – об Овечкине: Правильный русский (фото) Ирландский боец UFC Конор Макгрегор выложил в твиттер совместное фото с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александром Овечкиным.

Макгрегор назвал Овечкина «правильным русским», а также на русском языке написал: «Рукописи не горят!».

В марте 30-летний ирландец объявил о том, что завершает карьеру в смешанных единоборствах. Однако позднее во время обмена твитами с российским бойцом и действующим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым написал ему: «Увидимся на ринге».

На счету Макгрегора 21 победа (18 – нокаутом) в 25 поединках и четыре поражения. Александр Овечкин на данный момент выступает за сборную России на чемпионате мира с Словакии.