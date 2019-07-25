Хабиб Нурмагомедов о Дадашеве: В такие моменты я ненавижу спорт, в котором мы бьем друг друга

«Этот случай нам еще раз доказывает, что спорт это не самое главное, есть вещи куда важнее.
Каждый раз, когда я вижу или слышу такие новости, я начинаю ненавидеть этот спорт, в котором мы друг друга бьем. Все временно: слава, деньги, титулы и вся наша жизнь – мы все уйдем с этого мира, никто не останется.
Стоит задуматься», – написал Нурмагомедов в инстаграме.
Напомним, 19 июля Матиас победил Дадашева техническим нокаутом в 11-м раунде. По ходу боя российский боксер пропустил 319 ударов. У Дадашева был обнаружен отек мозга, в результате чего ему была проведена трепанация черепа.
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24/07 09:00Бокс
Кто виноват в смерти боксера Максима Дадашева?«Советский спорт» анализирует действия всех лиц, принявших участие в поединке, который привел к смерти российского боксера Максима Дадашева.
22/07 10:00Хоккей
Жердев, Анисин и еще пятеро плохих парней. Они загубили свои карьерыВспоминаем известных хоккеистов, которых погубила страсть к гулянкам и алкоголю.
20/07 15:30ММА
Олейник пошел на восьмой десяток. В Сан-Антонио он попробует задушить мощного нокаутераСможет ли Алексей Олейник реабилитироваться за поражение в Санкт-Петербурге? Узнаем уже в это воскресенье.
10/07 21:15Теннис
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20/07 11:00Бокс
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18/06 09:16Фигурное катание
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12/07 15:00Фигурное катание
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Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
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14/07 00:00ММА
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25/07 12:15Футбол
Только Федор, только ветер, только мяч. В память о ЧеренковеНаш журналист вспоминает одного из лучших игроков отечественного футбола во все времена.
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15/07 10:00ММА
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24/07 11:30Хоккей
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21/07 14:00Бокс
Пакьяо снова лучший в мире? Филиппинец победил небитого чемпионаФилиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу раздельным решением судей над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе.