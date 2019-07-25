Хабиб Нурмагомедов о Дадашеве: В такие моменты я ненавижу спорт, в котором мы бьем друг друга Российский боксер умер после боя с Матиасом.

Российский боец, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, как отреагировал на смерть российского боксера Максима Дадашева после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.

«Этот случай нам еще раз доказывает, что спорт это не самое главное, есть вещи куда важнее.

Каждый раз, когда я вижу или слышу такие новости, я начинаю ненавидеть этот спорт, в котором мы друг друга бьем.

Все временно: слава, деньги, титулы и вся наша жизнь – мы все уйдем с этого мира, никто не останется.

Стоит задуматься», – написал Нурмагомедов в инстаграме.

Напомним, 19 июля Матиас победил Дадашева техническим нокаутом в 11-м раунде. По ходу боя российский боксер пропустил 319 ударов. У Дадашева был обнаружен отек мозга, в результате чего ему была проведена трепанация черепа.