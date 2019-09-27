Менеджер Нурмагомедова: Мэйвезер просит боя с Хабибом Ранее американец победил экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Их встреча прошла на боксерском ринге и завершилась техническим нокаутом в 10-м раунде.

Ризван Магомедов, менеджер российского бойца Хабиба Нурмагомедова, сообщил, что непобежденный американский боксер Флойд Мэйвезер по-прежнему хочет боя с действующим чемпионом UFC в легком весе.

«Я могу сказать, что бой с Флойдом Мейвезером – это была не байка, а реальное предложение. По сей день оно где-то витает, просто мы пока его отложили, потому что сконцентрированы на смешанных единоборствах.

Предложение идет со стороны Флойда, предложение идет от третьих лиц. Вообще, очень много предложений и желающих организовать этой бой, инвестировать, спонсировать и взять на себя все обязательства. Сам Флойд просит этого боя. Это бой по правилам бокса», – приводит слова Магомедова ютуб-канал BOSTANOF MMA.

Президент UFC Дана Уайт, комментируя эту тему, заявил, что больше ни один боец лиги не будет драться по правилам бокса. Если Мэйвезер хочет боя с кем-то из промоушена, ему придется перейти в ММА.