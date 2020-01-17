Отец Хабиба: Вот уже полвека болею за «Спартак», а теперь он стал вовсе родным Абдулманап Нурмагомедов опубликовал фото Джикии, Зобнина и Бакаева в папахах.

Отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов опубликовал в инстаграме фото игроков «Спартака» Георгия Джикии, Романа Зобнина и Зелимхана Бакаева в папахах.

«Вот уже полвека болею за «Спартак», а теперь он становится вовсе родным. Спасибо, ребята», – написал Нурмагомедов-старший.

Отметим, что фото, размещенное Нурмагомедовым, скрин с эфира «Первого канала» перед боем Нурмагомедова-младшего и американца Дастина Порье, который состоялся 7 сентября прошлого года в Абу-Даби.

Папаха является одним из символом Дагестана, откуда родом Нурмагомедовы.