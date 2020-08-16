Черчесов сделал подарок Хабибу (фото)

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сделал подарок чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову. Об этом специалист сообщил в своем Instagram.
«Приятно удивлен тем, как профессионально он разбирается в футболе. Планировал подарить ему мяч сборной России с автографом гораздо раньше, сегодня подарок нашел адресата», – написал Черчесов, выложив фото с бойцом из Дагестана.
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Публикация от Stanislav Cherchesov (@stanislav.cherchesov.official)
За всю карьеру Нурмагомедов провел 28 боев и одержал 28 побед.