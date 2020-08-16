ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
16 августа 07:22
автор: Артур Гичунцев

Черчесов сделал подарок Хабибу (фото)

Боец посетил матч второго тура РПЛ «Локомотив» – «Краснодар» (1:0).

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сделал подарок чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову. Об этом специалист сообщил в своем Instagram.

«Приятно удивлен тем, как профессионально он разбирается в футболе. Планировал подарить ему мяч сборной России с автографом гораздо раньше, сегодня подарок нашел адресата», – написал Черчесов, выложив фото с бойцом из Дагестана.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Stanislav Cherchesov (@stanislav.cherchesov.official)

За всю карьеру Нурмагомедов провел 28 боев и одержал 28 побед.

24 октября он сразится с американцем Джастином Гэтжи. Их бой возглавит турнир UFC 254.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Шикарный интерьер и новые технологии: Mercedes-Benz S-class w223«Яндекс» обновил рекорд на биржеXiaomi представила прозрачный телевизор за 7 тысяч долларовТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринЖурнал Maxim назвал самую сексуальную россиянкуМедсестры массово разделись в знак протеста
О’Мэлли проиграл Вере и прервал серию из 12 побед
Встреча завершилась в первом раунде.
16.08.2020 07:35
ММА
автор: Артур Гичунцев
Черчесов сделал подарок Хабибу (фото)
Боец посетил матч второго тура РПЛ «Локомотив» – «Краснодар» (1:0).
16.08.2020 07:22
ММА
автор: Артур Гичунцев
Розенстрайк нокаутировал дос Сантоса на турнире UFC 252
Ивент проходит в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
16.08.2020 07:00
ММА
Кормье собирается завершить карьеру после боя с Миочичем
41-летний американский боец смешанного стиля Даниэль Кормье собирается провести последний бой в карьере.
15.08.2020 13:47
ММА
автор: Сергей Ващенко
Забит может подраться с Родригесом на одном турнире с Хабибом
Он состоится 24 октября.
15.08.2020 13:13
ММА
автор: Артур Гичунцев
Россиянин Гамзатов не выступит на UFC on ESPN 15
Турнир состоится в Лас-Вегасе (США).
15.08.2020 12:58
ММА
автор: Юрий Нечаев
Даниэль Кормье: Победа над Миочичем поставит меня в один ряд с величайшими спортсменами
Их поединок состоится 16 августа.
15.08.2020 07:30
ММА
автор: Артур Гичунцев
Скотт Кокер: Встречусь с Федором Емельяненко и спрошу, насколько для него важен реванш с Вердумом
Президент Bellator Скотт Кокер сообщил о возможном реванше между Федором Емельяненко и бразильцем Фабрисио Вердумом.
14.08.2020 18:31
ММА
Хабиб Нурмагомедов: Конечно, я радовался победе Яна над Алдо
Россиянин продолжает подготовку к бою с Джастином Гэтжи.
14.08.2020 12:44
ММА
автор: Юрий Нечаев
Хабиб Нурмагомедов: Бой с Сен-Пьером меня вдохновляет
Россиянин продолжает подготовку к поединку с Джастином Гэтжи.
14.08.2020 12:22
ММА
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика