Тина Канделаки: В своих мечтах Макгрегор – человек-история, а в реальности он стучит по руке Хабиба

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки высказалась о боксерском поединке экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора и филиппинца Мэнни Пакьяо.

«Конор Макгрегор собрался драться с Мэнни Пакьяо. Да еще и обвинил его в трусости! Кто еще в списке «великого»? Виталий Кличко, Леннокс Льюис, Джордж Форман? В своих мечтах Макгрегор – чемпион мира по боксу во всех весовых категориях. Человек-история. Ну а в реальности он, придушенный, скромно стучит по руке Хабиба…» – написала Канделаки в своем Telegram.

Напомним, Макгрегор является бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях. В ММА он одержал 22 победы при четырех поражениях.

41-летний Пакьяо становился чемпионом мира по боксу в восьми весовых категориях. На профессиональном ринге он одержал 62 победы (39 – нокаутом) при семи поражениях и двух ничьих.