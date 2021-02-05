«Не вижу никаких проблем». Гаджиев готов организовать бой между Людучиным и Разиным

Известный промоутер Камил Гаджиев готов организовать поединок между форвардом Романом Людучином и тренером череповецкой команды Андреем Разиным.

- Хоккей - это вид спорта, где много единоборств, где бывают драки, поэтому не вижу никаких проблем, чтобы именно эти два человека вышли в клетку. Другое дело, насколько всё это серьезно и что ответит Разин. Андрей участвовал в достаточно эпичных боях, в этом плане он известный человек, много дрался. Главное, чтобы слова не расходились с делом. Если бы они работали в одном клубе, это было бы странно, а сейчас проблем нет, - приводит слова Гаджиева «РИА Новости».

Ранее Людучин в своем телеграм-канале написал, что вызывает Разина на поединок по правилам ММА: «От лица всех хоккеистов, кого Разин гнобил и унижал, я готов выйти на ринг и ответить по-мужски на том языке, который понимает и проповедует он сам».