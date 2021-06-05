Нурмагомедов обратился к Джикии перед чемпионатом Европы-2020

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на пост московского «Спартака» в Instagram красно-белых.

Клуб вспомнил, какие эмоции испытал их капитан Георгий Джикия после победы Нурмагомедова над Джастином Гэтжи в октябре 2020 года.

«Георгий, обрадуй меня так же 12 июня», - написал Нурмагомедов у себя в «сториз», репостнув публикацию «Спартака».

Напомним, что 12-го числа сборная России вместе с Джикией проведет первый матч на Евро - 2020 против Бельгии. Также на групповой стадии подопечные Станислава Черсесова сыграют с командами Дании и Финляндии.