Макгрегору потребовалось 40 секунд, чтобы победить Серроне
Бой завершился в первом раунде нокаутом в исполнении 31-летнего ирландца – он плечом разбил нос сопернику, а затем удачно попал хай-киком слева и опрокинул Серроне на канвас. После серии ударов судья остановил поединок на 40-й секунде.
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