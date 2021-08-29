Умер чемпион СССР в составе минского «Динамо» Юрий Пудышев

Накануне, 28 августа скончался бывший полузащитник минского «Динамо» Юрий Пудышев. Об этом сообщает пресс-служба БАТЭ.

Отмечается, что причиной его смерти стала болезнь. Все матчи высшей лиги Белоруссии сегодня начнутся с минуты молчания.

Напомним, Пудышев начал карьеру в московском «Динамо», а в составе минского «Динамо» он стал чемпионом СССР. Это случилось в 1982 году.

На тренерском пути Пудышев работал в БАТЭ, МТЗ-РИПО, а также брестском «Динамо». Кроме того, он занимал должность наставника молодежной сборной Белоруссии и был помощником главного тренера в первой команде страны.