«Аякс» разгромил «Витесс»

Амстердамский «Аякс» в домашнем матче третьего тура эредивизи победил арнемский «Витесс» со счетом 5:0.

За хозяев в этой встрече забивали бразильский форвард Антони (5-я минута), мексиканский защитник Эдсон Альварас (34), полузащитники Райан Гравенберх (43) и Дави Классен (67), еще один мяч в свои ворота отправил чех Томаш Гайек (60).

После этого матча амстердамский клуб набрал семь очков и поднялся на второе место в турнирной таблице, команда из Арнема с тремя очками идет 13-й.

11 сентября «Аякс» проведет выездную игру против «Зволее», а через день «Витесс» сыграет в гостях против «Валвейка».