«Химки» в этом сезоне потеряли былое мастерство и стали близки к числу аутсайдеров. Команде удалось одержать лишь одну победу в матче против «Краснодара», остальные матчи были проиграны или сыграны вничью. «Спартак» тоже не радует своих фанатов результатами: по итогам прошедших 6 туров у команды 3 поражения, 1 ничья и только 2 победы с минимальным количеством голов. Такое положение соперников позволяет сделать следующий Спартак Москва Химки прогноз:

• Исход матча (победа «Спартака») @1.56 - Сделать ставку на сайте БК>>

• Обе забьют - Нет @ 1.73 - Сделать ставку на сайте БК>>

• Тотал меньше 2.5 @1.86 - Сделать ставку на сайте БК>>

Данные коэффициенты могут отличаться от указанных на сайте букмекерской конторы, так как могут измениться обстоятельства, влияющие на возможный исход матча.

Победа Спартака

Несмотря на то, что «Спартак» в этом сезоне не отличается уверенной игрой, есть основания ожидать от них победы в предстоящем матче. Московские футболисты умеют играть в атаку. В последних 10 матчах на домашнем поле «Спартак» подавал большое количество угловых и наносил как минимум 5 ударов в створ ворот. «Химки» выглядит слабым соперником для москвичей: команде не удается победить на протяжении 5 матчей, и в этой встрече скорее всего они уступят победу «Спартаку».