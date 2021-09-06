«Химки» в этом сезоне потеряли былое мастерство и стали близки к числу аутсайдеров. Команде удалось одержать лишь одну победу в матче против «Краснодара», остальные матчи были проиграны или сыграны вничью. «Спартак» тоже не радует своих фанатов результатами: по итогам прошедших 6 туров у команды 3 поражения, 1 ничья и только 2 победы с минимальным количеством голов. Такое положение соперников позволяет сделать следующий Спартак Москва Химки прогноз:
• Исход матча (победа «Спартака») @1.56 - Сделать ставку на сайте БК>>
• Обе забьют - Нет @ 1.73 - Сделать ставку на сайте БК>>
• Тотал меньше 2.5 @1.86 - Сделать ставку на сайте БК>>
Данные коэффициенты могут отличаться от указанных на сайте букмекерской конторы, так как могут измениться обстоятельства, влияющие на возможный исход матча.
Победа Спартака
Несмотря на то, что «Спартак» в этом сезоне не отличается уверенной игрой, есть основания ожидать от них победы в предстоящем матче. Московские футболисты умеют играть в атаку. В последних 10 матчах на домашнем поле «Спартак» подавал большое количество угловых и наносил как минимум 5 ударов в створ ворот. «Химки» выглядит слабым соперником для москвичей: команде не удается победить на протяжении 5 матчей, и в этой встрече скорее всего они уступят победу «Спартаку».
Обе забьют - Нет
«Химки» неуверенно играют на выездных матчах, особенно когда встреча с серьезным соперником. В матче против «Сочи» химкинским футболистам так и не удалось забить ни одного гола, команда проиграла с разгромным счетом «3:0». «Спартак» хорошо держит оборону, команда пропустила всего 6 мячей за 6 туров. Ожидаем, что в этом матче москвичи не позволят соперникам из Химок забить гол.
Тотал меньше 2.5
Если обратиться к статистике текущего сезона Тинькофф РПЛ, можно выявить низкую результативность обеих команд. «Химки» и «Спартак» не забивали больше 1 гола за матч и в сумме имеют по 5 забитых мячей. При этом «Спартак» создает много атакующих моментов на поле, но удача не всегда на стороне команды. Поэтому полагаем, что предстоящий матч не порадует нас большим количеством голевых передач.
Основные коэффициенты на матч Спартак – Химки
Футбольные аналитики и букмекеры сошлись во мнении, что фаворитом предстоящей встречи является «Спартак». Об этом свидетельствуют и предложенные коэффициенты на прогноз Спартак Москва Химки, которые распределились следующим образом:
• Победа «Спартака»: 1.56;
• Ничья: 4.24;
• Победа «Химок»: 6.65;
• Тотал больше 2.5: 2.05;
• Фора «Спартака» (-1): 1.95.
Спартак Москва Химки прогноз на исход матча
В этой встрече сойдутся достаточно неоднозначные по результатам команды. С одной стороны, «Спартак» играет достаточно уверенно на домашнем поле и способен забивать голы. Однако тренерская карьера Руя Витории складывается не так успешно, как ожидают болельщики. Многие удачные для атаки моменты, команда не доводит до конца. И все же «Химки» не выглядят серьезным соперником для москвичей. Команда, которая еще весной претендовала на еврокубки, сейчас находится не в лучшей форме. Ожидаем, что в этом матче «Спартак» проявит характер на поле и не уступит победу.
FAQ: Часто задаваемые вопросы о предстоящем матче
Какая статистика по прошлым встречам «Спартака» и «Химок»?
Из 9 прошлых встреч «Химкам» удалось лишь 1 раз обыграть соперника. 2 матча завершались результативной ничьей и 6 матчей прошли с победой «Спартака».
Где предлагают хорошие коэффициенты на матч «Спартак» - «Химки»?
Букмекерская контора 1хставка предлагает достаточно высокие коэффициенты на основной исход матча и индивидуальную статистику команд.
Где будет проходить матч «Спартак» - «Химки»?
Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» в Москве.