Рене Фазель: ИИХФ оставила шанс НХЛ отказаться от Олимпиады

Национальная хоккейная лига (НХЛ) потеряла большие деньги в период пандемии коронавируса, поэтому Международная федерация хоккея (IIHF) решила дать шанс лиге не отпускать игроков на Олимпиаду в Пекине в случае ухудшении ситуации, заявил РИА Новости президент IIHF Рене Фазель.

Ранее IIHF объявила, что НХЛ и профсоюз игроков лиги (NHLPA) согласились отпустить хоккеистов на Игры в Пекине, которые пройдут в феврале 2022 года, но при этом соглашение предусматривает возможность отказа в случае, если ситуация с коронавирусом в мире изменится к худшему.

Напомним, что хоккеисты из НХЛ впервые приедут на Олимпийские Игры после 2014 года. Действующим победителем олимпийского хоккейного турнира является сборная России, одолевшая в финале Германию в овертайме.