Александр Тихонов: Вся Россия уже не просто не любит, а ненавидит Губерниева

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, комментируя уход Тины Канделаки с поста генерального продюсера «Матч ТВ», резко высказался о комментаторе Дмитрии Губерниеве.

«Если убрать еще и Губерниева, то «Матч ТВ» очень повезет. Вся страна уже не просто не любит, а ненавидит комментарии Губерниева. У меня сложилось впечатление, что он близок к Паркинсону. Из всех людей, занимающихся спортом высших достижений, никто не сказал о нем доброго слова.

Я вчера смотрел теннисный матч. Как приятно: мужчина и женщина комментируют, все понятно. Комментируют происходящее на экране, не лезут ни в нагрузки, ни в личности. А этот знает все - и в футболе, и везде. Ну балабол и болван!», - сказал Тихонов «Газете.ru.

Канделаки являлась генеральным продюсером «Матч ТВ» с момента запуска канала в 2015 году. Ее место занял Александр Тащин.