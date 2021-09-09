По итогам первого полугодия 2021 года общие отчисления в бюджет РФ от продажи лотерейных билетов составили 3,8 млрд руб. Такие цифры озвучила Технологическая Компания «Центр» (входит в холдинг S8 Capital, владелец бизнесмен Армен Саркисян), которой принадлежит бренд «Столото», именно под ним распространяются самые известные в нашей стране лотереи. С января текущего года ТК «Центр» является участником онлайн-мониторинга Федеральной налоговой службы (ФНС) наряду с другими крупнейшими российскими компаниями.

Из перечисленных от лотерейной деятельности 3,8 млрд руб. 1,4 млрд руб. пришлись на целевые отчисления в поддержку развития отечественного спорта. Предыдущие два года перечисленные общие отчисления в бюджет от продажи билетов «Столото» составляли порядка 6,7 млрд руб. в год, включая целевые отчисления на спорт. В 2021 году бюджет может пополниться от проведения гослотерей более чем на 7 млрд руб. Совокупно на конец первого полугодия 2021 года в российскую казну перечислено уже более 33,4 млрд руб. в виде отчислений от лотерей. Из них на целевые отчисления на развитие физической культуры и спорта, в том числе финансирование социально значимых объектов и мероприятий , пришлось 16,4 млрд руб.

Кратный рост доходов бюджета от лотерей стал возможен благодаря реформе отрасли. До 2014 года лотереи в России были частными и практически не регулировались государством, что привело к росту мошенничества и снижению доверия населения к участию в них, и это при том, что в советское время в лотереях участвовало до 70% населения. Запрет частных лотерей на государственном уровне ограничил предпринимателей и все лотереи стали государственными. Их организаторами стали Министерства финансов и спорта РФ, а бизнесу, в том числе «Столото», оставили только функцию распространения лотерей – от продажи билетов до выплаты выигрышей. С этого момента начался поступательный рост налоговых отчислений от лотерейной деятельности, в том числе целевых отчислений на развитие физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва.

По словам министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина, сейчас важный этап реализации Стратегии развития физической культуры и спорта до 2030 года, направленной на оздоровление нации, еще большее вовлечение людей в занятия спортом, а также строительство современной инфраструктуры. Со ссылкой на последние данные ВЦИОМ, министр отметил, что в России спортом или физкультурой занимаются 56% россиян, при этом среди молодежи 71% увлеченных спортом людей, а среди россиян в возрасте старше 60 лет – 50%.

«Поддержка со стороны бизнеса очень важна для развития спорта, и мы видим вклад государственных лотерей. Сохранение высокого интереса россиян к лотереям позволит инвестировать больше средств в социально значимые проекты в сфере спорта, ускорит их реализацию», – добавил Олег Матыцин.