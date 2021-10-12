ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
12 октября 14:10
автор: Максим Скороходов

Лоза заявил, что сборная России забила Словении два случайных гола

За российскую команду отличились Дивеев и Джикия.

Российский певец Юрий Лоза считает, что сборной России повезло с обоими голами в ворота команды Словении (2:1).

«Когда человек бьет по воротам, это логическое завершение атаки. Есть понятие «удар головой». Вот у словаков вчера с хорватами получилось это исполнить. Когда же наш играет головой, он забивает затылком и смотрит в другую сторону. И понятия не имеет, что там творится. Нападающие у нас не забивают. Радоваться, что защитник случайно через себя своей нерабочей ногой забил, не стоит. Заставь его повторить, он это не сделает», - приводит слова Лозы «Спорт-Экспресс».

Добавим, что российская команда набрала 19 очков и вышла в лидеры турнирной таблицы группы H. Подопечные Валерия Карпина гарантировали себе участие в стыковых матчах, после того, как Хорватия и Словакия сыграли вничью (2:2).

В следующем туре 11 ноября сборная России дома сыграет против Кипра, а Словения, потерявшая все шансы отобраться на мундиаль (10 очков) в тот же день гостях встретится со Словакией.

источник: «Спорт-Экспресс»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Фигуристка Евгения Медведева назвала свои любимые книгиХоккеистки сборной Испании сотворили сенсацию в первом же матчеLexus LX 600 показан на единственном фотоКарпин прокомментировал гол через себя в исполнении ДжикииСтало известно о неожиданных проблемах ДзюбыКузяев раскрыл, как изменилась атмосфера в сборной РФ без Дзюбы
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Прямое включение из редакции газеты «Советский спорт»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика