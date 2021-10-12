Лоза заявил, что сборная России забила Словении два случайных гола

Российский певец Юрий Лоза считает, что сборной России повезло с обоими голами в ворота команды Словении (2:1).

«Когда человек бьет по воротам, это логическое завершение атаки. Есть понятие «удар головой». Вот у словаков вчера с хорватами получилось это исполнить. Когда же наш играет головой, он забивает затылком и смотрит в другую сторону. И понятия не имеет, что там творится. Нападающие у нас не забивают. Радоваться, что защитник случайно через себя своей нерабочей ногой забил, не стоит. Заставь его повторить, он это не сделает», - приводит слова Лозы «Спорт-Экспресс».

Добавим, что российская команда набрала 19 очков и вышла в лидеры турнирной таблицы группы H. Подопечные Валерия Карпина гарантировали себе участие в стыковых матчах, после того, как Хорватия и Словакия сыграли вничью (2:2).

В следующем туре 11 ноября сборная России дома сыграет против Кипра, а Словения, потерявшая все шансы отобраться на мундиаль (10 очков) в тот же день гостях встретится со Словакией.