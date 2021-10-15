В прошлом году в день рождения лотереи «Русское лото» в России появилось 68 миллионеров, а 131 билет принес обладателям крупные выигрыши*. За весь 2020 год 60 млн билетов «Русского лото» принесли своим обладателям лотерейную победу, а 367 из них сделали участников лотерей миллионерами.

С 2014 года лотерея «Русское лото», как и остальные лотереи в России, стала государственной. С тех пор среди ее поклонников появилось около 2 500 миллионеров, а более 12 тыс. человек стали обладателями крупных лотерейных выигрышей*. Общая сумма выигрышей в «Русском лото» на сегодняшний день превышает 41,5 млрд руб. Это много или мало? 41 млрд руб. наличными весят более 9 тонн. Представьте себе, что на эту сумму можно совершить 10 полетов на космическом корабле «Союз» на международную космическую станцию или приобрести 41 остров на Багамах, а может, и стать владельцем 63 замков в Шотландии. А еще на эту сумму можно купить около 10 тыс. биткоинов.

«После первого тиража «Русского лото», состоявшегося 27 лет назад, вряд ли кто-то мог предположить, насколько популярной станет лотерея. Но с тех пор каждым воскресным утром смотреть ее собираются семьями. «Русское лото» – не только про возможность разбогатеть. Оно про теплые эмоции, веселые эфиры, интересных гостей, зажигательные праздничные номера. И, конечно, про удачу», – сказала Варвара Басанович, операционный директор крупнейшего распространителя российских государственных лотерей «Столото» (входит в холдинг S8 Capital, которым владеет Армен Саркисян).

«Русское лото» – самая популярная из российских государственных лотерей, организатором которой выступает Минспорт России, распространяется «Столото» крупнейшим распространителем государственных лотерей. 17 октября лотерея отметит 27-летие: первый тираж «Русского лото» состоялся 16 октября 1994 года, и с тех пор количество ее поклонников только растет. Тиражи лотереи сопровождаются выходом телепередачи «У нас выигрывают!», которая каждое воскресенье собирает перед телевизорами тысячи семей, а рейтинги бьют все рекорды. За годы ее существования в студии «Русского лото» побывали все звезды российской эстрады, известные спортсмены и деятели культуры. Главное событие года для поклонников «Русского лото» – розыгрыш новогоднего миллиарда, который исторически проходит 1 января. В 2021 году главный приз был разделен на тысячу призов по миллиону рублей, и в один день в стране появился сразу 581 лотерейный миллионер. Такой вариант распределения главного приза — 1 млрд руб. — впервые в мировой лотерейной истории был определен по итогам голосования самими участниками государственных лотерей. Разыгранный призовой фонд новогоднего тиража «Русского лото» составил 2 325 358 701 руб., а выигрышными стали 11 752 012 билетов.