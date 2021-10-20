Легендарное «Спортлото»: 51 год назад дан старт забега за удачей

Помимо этого, в СССР лотерея стала еще и успешным инвестиционным проектом. Так, в чем же заключается феномен популярного с советских времен «Спортлото» и почему в него играют и сегодня?

Первый тираж «Спортлото» «6 из 49» состоялся в Москве 20 октября 1970 года в Центральном доме журналиста. А главной целью проведения этого мероприятия стал поиск выхода из затруднительного положения: надо было найти значительные финансы для подготовки Москвы и страны в целом к Олимпиаде-80. У истоков советской лотереи стоял зампредседателя Спорткомитета СССР Виктор Ивонин. Именно его усилиями был создан легендарный бренд под названием «Спортлото», переживший тяжелые времена развала страны и эпохи «первоначального накопления капитала» 90-х. Участие в лотерее давало возможность населению переживать яркие положительные эмоции. В этом смысле можно провести аналогию с участием в спортивных соревнованиях, которое пробуждает здоровое желание быть первым и до последнего уповать на удачу. Одним словом, лотерея в Советском Союзе быстро стала популярным форматом досуга.

Но прежде чем разрешить организацию лотерей, руководство страны решало важный вопрос, а именно: насколько лотерея отвечает так называемому кодексу строителя коммунизма. То есть, насколько она моральна…Однако, когда подсчитали, сколько денег государство может получить с продажи лотерейных билетов, разрешение на проведение лотерей дали.

Лозунгом лотереи «Спортлото» стал слоган: «Выигрываете вы - выигрывает спорт». В тиражные комиссии приглашались известные спортсмены, тренеры и спортивные комментаторы. За первым розыгрышем тиража наблюдали гребцы, олимпийские чемпионы Антонина Середина и Вячеслав Иванов. Именно они загрузили шары в специальный барабан. Каждый был пронумерован от 1 до 49, за каждым числом в алфавитном порядке закрепили вид спорта. В первом же тираже приняли участие около 1,5 млн билетов.

В те годы розыгрыши тиражей проводились на стадионах и во дворцах культуры, а результаты их публиковались в центральных газетах. Это удлиняло путь коммуникации с обладателями выигрышных билетов. Первый эфир лотереи «Спортлото», ставшей с этого момента телелотереей, состоялся 10 января 1974 года. Каждые десять дней в определенное время советские граждане усаживались перед голубыми экранами и по команде зачеркивали номера.