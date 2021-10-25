Геннадий Орлов: Витория развалил «Спартак»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что португальский специалист Руй Витория не справляется с работой в «Спартаке».

«Он все развалил. Ларссон деградировал, а Соболев делает непонятно что. Спартаковцы говорят, что он подписал второй контракт и перестал играть. А главное, он перестал тренироваться. Видимо, у них нет учебно-тренировочного процесса. При всем уважении к Промесу, он выглядит как ветеран на футбольном поле: пробежит метров 15—20 — и всё. Покажут крупный план, а он весь мокрый. Квинси не готов физически», - приводит слова Орлова, сказанные в эфире «Радио Зенит» RT.

Витория возглавил красно-белых перед началом текущего сезона. В настоящий момент «Спартак» занимает седьмое место в российской премьер-лиге, набрав после 12 туров 17 очков. В Лиге Европы красно-белые занимают последнюю строчку в своей группе, имея три очка после трех матчей.