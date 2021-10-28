Выясняется это ежегодно в ходе проводимого по всей стране открытого голосования. И лучшие производители товаров и услуг страны становятся победителями национальной Премии доверия потребителей «Марка № 1», существующей в России с 1998 года. Если компания или бренд попадают в список лауреатов, значит, россияне действительно считают их достойными.

В этот раз в лидеры вышла гослотерея «Русское лото», пилотный тираж которой состоялся в 1994 году. Ее организатором выступает Министерство спорта Российской Федерации. Государственное регулирование повышает доверие россиян к индустрии лотерей и делает это развлечение привлекательным для большого количества людей.

До развала СССР главной государственной лотереей было «Спортлото», которое пользовалось огромным доверием населения. Для понимания, в советское время в лотереях участвовали почти 70% жителей страны. Сегодня преемником традиций «Спортлото» является крупнейший распространитель государственных лотерей «Столото» (входит в холдинг S8 Capital, владелец холдинга - Армен Меружанович Саркисян). «Столото» распространят в том числе и билеты лотереи «Русское лото». Помимо компании, которая ведет свою деятельность в индустрии лотерей, в холдинг Саркисяна входят компании из сфер страхования, телекоммуникаций и медиа – S8 Саркисяна входит в топ-500 крупнейших компаний России по версии РБК.

«Столото» Саркисяна распространяет и билеты других государственных лотерей – их можно приобрести в любой точке России, даже в самой отдаленной, где есть Почта России, сетевой продуктовый магазин наподобие «Магнита» или «Пятерочки», а также онлайн на сайте или в мобильном приложении «Столото».

Независимая тиражная комиссия следит за прозрачностью и честностью проведения розыгрышей. И если вы не очень в это верите, можете войти в ее состав, при условии, что вам исполнилось 18 лет и вы дееспособны.