Букмекмекерская компания PIN-UP.RU заключила спонсорское соглашение с «ФК Амкар»

Букмекерская компания PIN-UP.RU и ФК «Амкар» заключили спонсорское соглашение. Об этом было объявлено на пресс-конференции, которая состоялась 11 ноября в Перми на стадионе «Звезда».

Согласно условиям договора логотип PIN-UP.RU появится на форме игроков ФК «Амкар», а также будет реализован ряд офлайн и digital-опций.

Стороны приступят к активациям уже в ноябре.

Даниил Саверский, операционный директор PIN-UP.RU:

«Мы очень рады объявить о начале сотрудничества с ФК «Амкар». PIN-UP.RU молодая и амбициозная компания. Мы вышли на рынок в прошлом году и сразу же стали лидерами по темпам роста на букмекерском рынке в России. У нас, так же, как и у ФК «Амкар» большие планы по дальнейшему развитию. В этом мы нашли общие точки соприкосновения и когда получили предложение о сотрудничестве сразу же дали положительный ответ. Очень надеемся, что наша работа будет взаимовыгодной и плодотворной для обеих сторон. Приятно видеть со стороны клуба, что они готовы искать выгоды для каждого партнера. На данный момент мы имеем определенный набор опций, но не исключаем расширение нашего сотрудничества. Мы за развитие спорта и с большой радостью готовы поддерживать ФК «Амкар».

Валерий Чупраков, президент ФК «Амкар»:

«У нас появился новый партнер – это компания PIN-UP.RU, которая входит в ТОП-10 российских букмекерских организаций. В прошлом году они стали лидерами по развитию в своей отрасли, поэтому отрадно, что мы в нашей лиге один из немногих примеров сотрудничества с букмекером. У нас большие надежды на совместную работу. Мы хотим работать друг для друга, а не играть в одни ворота. Уверен, что сотрудники компаний, которые занимаются вопросами спонсорства и партнерства, найдут полное взаимопонимание и выстроят тесную работу, которая станет толчком для улучшения, в том числе, спортивных результатов».