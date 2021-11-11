ЦСКА обыграл «Маккаби» в Евролиге и прервал серию из пяти поражений

Мастер Цой. Как тренировал кунг-фу и дрался в реальной жизни главный рок-музыкант страны

Виктор Цой подражал Брюсу Ли, мог крутить нунчаки, а однажды – как вспоминают очевидцы – «зарядил ногой в табло» Юрию Шевчуку... «Плеймейкер» вспоминает, как кунг-фу стало страстью Виктора Цоя – едва ли не главной после музыки.