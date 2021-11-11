ЦСКА обыграл «Маккаби» в Евролиге и прервал серию из пяти поражений

ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги победил «Маккаби» со счетом 74:73 (17:19, 22:19, 19:21, 16:14).
Самым результативным игроком встречи стал американский форвард израильского клуба Деррик Уильямс, набравший 20 очков. У российской команды главным бомбардиром был датский защитник Габриэль Лундберг (14 очков).
Таким образом, армейцы одержали пятую победу в девяти матчах и находятся на восьмом месте в турнирной таблице. Клуб из Тель-Авива, потерпев третье поражение опустился на шестую строчку.
17 ноября состоятся матчи «Маккаби» - «Монако» и «Барселона» - ЦСКА.
источник: «Советский спорт»