Роналду попрощался с Сульшером

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду попрощался с бывшим главным тренером команды Уле Гуннаром Сульшером.

«Он был нападающим, когда я впервые вышел на «Олд Траффорд», и он был моим тренером с тех пор, как я вернулся в «Манчестер Юнайтед». Но больше всего Уле - выдающийся человек. Я желаю ему всего наилучшего в жизни. Удачи мой друг! Ты заслуживаешь это!» - написал Роналду в инстаграме.

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Сульшер руководил клубом с декабря 2018 года, когда он был назначен исполняющим обязанности главного тренера, а в марте 2019 года он был официально утвержден на этой должности. Под его руководством «МЮ» не завоевали ни одного трофея.

На данный момент «манкунианцы» занимают 7-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в активе 17 очков.