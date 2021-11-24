Кожевников считает, что Питерс давно должен покинуть пост главного тренера «Автомобилиста»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников считает, что многие проблемы «Автомобилиста» связаны с главным тренером Биллом Питерсом, которого пора уволить.

«Даже по первому году было однозначно видно, что там прогресса не будет. Здесь в нем все проблемы, я так думаю. У «Автомобилиста» был хороший тренер, просто одно время был спад, не надо было тренера менять. Почему-то мы всё время под иностранцев выдаем какие-то деньги — а под своих ничего, да? Не могу понять, почему такое преклонение перед ними? Почему?», - приводит слова Кожевникова «Чемпионат».

До канадца «Автомобилистом» руководил Андрей Мартемьянов. В настоящий момент уральский клуб занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 40 очков после 32 матчей.