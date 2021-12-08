Михаил Боярский: Семак - грандиозный тренер, для «Зенита» ничья с «Челси» - это победа

Известный актер Михаил Боярский прокомментировал игру «Зенита» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (3:3).

«Ничья с «Челси» является победой для «Зенита». Матч был действительно интересный, обе команды продемонстрировали высочайший класс футбола. Надеюсь, что «Зенит» будет подтягивать свои силы к евровесне. Семак — грандиозный тренер» — цитирует артиста «Чемпионат».

Добавим, что «Челси» набрал 13 очков и вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места, пропустив вперед «Ювентус» (15).

«Зенит» стал третьим и продолжит борьбу в играх на выбывание Лиги Европы. на последней строчке группы H шведский «Мальме» c одним очком.