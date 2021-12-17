Самый высокооплачиваемый хоккеист КХЛ продолжит карьеру в ЦСКА

«Сидел бы Ваноли в Италии, пасту ел… За что ему полтора миллиона?» Великий Гаврилов — о новом тренере «Спартака»

Легендарный нападающий «Спартака» Юрий Гаврилов в беседе с «Плеймейкером» эмоционально отреагировал на назначение Паоло Ваноли на пост главного тренера красно-белых.