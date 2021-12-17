Самый высокооплачиваемый хоккеист КХЛ продолжит карьеру в ЦСКА

Защитник Даррен Диц перешел из «Барыса» в ЦСКА в обмен на денежную компенсацию.
Об этом сообщил официальный аккаунт казахстанского клуба.
Хоккейные клубы ЦСКА и «Барыс» совершили обмен, в рамках которого стан московских армейцев пополнил защитник Даррен Диц. Казахстанский коллектив получит денежную компенсацию. pic.twitter.com/9jUDHnkxRx— ХК «Барыс» (@AstanaBarys) December 17, 2021
Напомним, Диц является самым высокооплачиваемым игроком лиги с зарплатой в 100 миллионов рублей в год.
В текущем сезоне натурализованный казах провел 34 матча, в которых набрал 21 (9+12) очков.
источник: ХК «Барыс»