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Посетители фудмолла «Депо.Москва» сыграли в «Русское лото»

Москва — 23 декабря 2021 г. — 22 декабря, в преддверии главного лотерейного тиража года — «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото», гастрономический центр фудмолл «Депо.Москва» на Лесной организовал новое для своей площадки развлечение для посетителей — игру в «Русское лото».
Посетители фудмолла «Депо.Москва» сыграли в «Русское лото»
24 декабря 2021 12:35

Такая форма досуга — поиграть в любимое с детства настольное лото по классическим правилам, когда ведущий вытаскивает бочонки из мешка, а участники зачеркивают соответствующие числа в своих карточках, — в первый же раз собрала около 500 москвичей. Мероприятие прошло при поддержке «Столото» (входит в холдинг S8 Capital Армена Саркисяна), крупнейшего распространителя всероссийских государственных лотерей.

Отметим, что «Русское лото» остается самой популярной российской государственной лотереей. Это подтверждается присуждением национальной премии доверия потребителей «Марка № 1 в России». 1 января 2022 года в 15:30 по московскому времени в прямом эфире одного из федеральных телеканалов состоится грандиозный лотерейный розыгрыш — «Новогодний миллиард» от «Русского лото». В праздничном тираже будет разыграно более 2,5 миллиарда рублей, в том числе 1 миллиард рублей в качестве главного приза, 100 призов по 1 млн руб., и тысячи других денежных призов. «Русское лото» по праву стало всенародно любимой лотереей, ведь оно напоминает популярную еще среди наших бабушек и дедушек настольную игру лото.

«Участие в тиражах «Русского лото» уже стало настоящей семейной традицией для миллионов россиян из самых разных уголков нашей страны. И дело не только в крупных денежных призах — игра в фудмолле «Депо.Москва» это наглядно показала: несколько сотен людей с энтузиазмом играли в лото, не с целью победить, а, чтобы испытать те самые положительные эмоции от самого процесса игры. Мы с радостью откликнулись на инициативу фудмолла «Депо.Москва» провести игру в «Русское лото», ведь до главного лотерейного розыгрыша года осталось еще чуть более недели, а у посетителей фудмолла появилась возможность испытать свою удачу уже сейчас», — сказала операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович.

За вечер организаторы успели провести сразу две игры. Главные призы — сертификаты на ужин в ресторане — получили участники, первыми зачеркнувшие все числа в игровых полях своих карточек. Участникам, которые первыми закрыли 15 чисел в одном из игровых полей карточки (верхнем или нижнем), достались подарочные наборы билетов на новогодний тираж «Русского лото». Гарантированные призы в виде напитка на выбор получили все участники игры.

«В преддверии Нового года мы хотели подарить своим посетителям теплый, праздничный и веселый вечер. А что может лучше поднять настроение, чем участие в беспроигрышной игре? Мы благодарим «Столото» за поддержку данного мероприятия. Было по-домашнему тепло и уютно. Будем рады увидеть снова!»сказал генеральный директор гастроквартала «Депо Лесная» Эмин Рафаилов.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Минфин России и Минспорт России, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи являются значимым источником пополнения бюджетов нашей страны разных уровней. Деньги идут на финансирование социально значимых объектов и мероприятий, в том числе по развитию физической культуры и спорта. Таким образом лотереи вносят существенный вклад в улучшение качества жизни россиян. В среднем победители гослотерей, распространяемых под брендом «Столото», выигрывают около 2,5 млрд руб. каждый месяц. Совокупная сумма разыгранных выигрышей в государственных лотереях на конец первого полугодия 2021 года составила более 145 млрд рублей. Общее количество победителей, выигравших в государственные лотереи от 1 млн руб., уже превысило 6 500 человек. Еженедельно в 2020 году благодаря «Столото» в России появлялось в среднем 20 новых лотерейных миллионеров.

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