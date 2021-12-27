Аналитика «Столото»: победители гослотерей обращаются за крупными выигрышами в течение месяца

Собранная «Столото» за последние три года статистика показывает, что всего лишь 14% лотерейных миллионеров обращаются за выигрышами в первую неделю после проведения тиража. Это коррелирует со статистикой по обращениям миллионеров новогодних тиражей «Русского лото», среди которых в первую неделю после проведения тиража за своими крупными выигрышами обращаются 15,3% победителей.

На вторую неделю после проведения тиража обращается 41% победителей гослотерей с крупными выигрышами. Так, лотерейный миллиардер новогоднего тиража «Русского лото», который состоялся 1 января 2020 г., приехала на оформление выигрыша 9 января.

Еще 27% победителей с крупными выигрышами обращаются за ними на третью или четвёртую недели после проведения розыгрыша.

Однако бывают случаи, когда победители посещают лотерейный центр и через несколько месяцев после выигрыша или даже позже, так как не все участники сразу проверяют свои билеты. Например, некоторые победители 1369-го тиража «Русского лото», который состоялся 1 января 2021 года и стал самым богатым на миллионеров в истории российских гослотерей, обратились для оформления своих призов спустя полгода. Тогда 581 человек стал миллионером. Чуть больше половины победителей — 342 миллионера — обратились за своими выигрышами в течение месяца, 191 миллионер пришёл за призами на второй и третий месяц, а вот 4 победителя, к сожалению, так до сих пор и не заявили о своих выигрышах.

«Столото» заботится о победителях государственных лотерей и всеми возможными способами призывает проверять свои лотерейные билеты и обращаться за выигрышами. Если мы видим, что победители с крупными выигрышами не объявляются долгое время, мы прибегаем к помощи федеральных и региональных средств массовой информации. Искренне надеемся, что все победители предстоящего новогоднего тиража оперативно объявятся и расскажут свои истории побед. Напомним, сегодня у победителей тиражных лотерей есть порядка 3,5 лет после проведения розыгрыша, чтобы обратиться за выигрышем. После этого срока все невостребованные выигрыши в полном объёме перечисляются в бюджет государства», — отметила операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович.

1 января 2022 года в очередной раз состоится главный лотерейный розыгрыш года — «Новогодний миллиард» от «Русского лото», который будет транслироваться в прямом эфире телеканала НТВ в 15:30 по московскому времени. В новогоднем тираже «Русского лото» гарантированно разыграют 1 млрд руб., 100 призов по 1 млн руб. и тысячи других денежных призов. Всего в праздничном тираже будет разыграно более 2,5 миллиарда рублей.

«Русское лото» остаётся самой популярной российской государственной лотереей, и это подтверждается присуждением национальной премии доверия потребителей «Марка № 1 в России». Участие в праздничном новогоднем тираже — добрая семейная традиция для миллионов россиян из разных уголков страны.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Минфин России и Минспорт России, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи под брендом «Столото» являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва. Таким образом лотереи вносят соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян. Целевые отчисления в поддержку отечественного спорта от лотерейной деятельности в бюджет РФ общим накопительным итогом на 30 сентября 2021 г. составили более 16,9 млрд руб. Общий объём перечисленных отчислений и сборов в бюджеты разных уровней РФ (включая целевые отчисления) от лотерейной деятельности составляет уже более 35,5 млрд руб.