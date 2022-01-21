«Рома» обыграла «Лечче» и вышла в четвертьфинал Кубка Италии, Шомуродов отметился голом

В матче 1/8 финала Кубка Италии «Рома» на своем поле одержала волевую победу над «Лечче» и вышла в четвертьфинал турнира.
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу римлян, у которых отличились Мараш Кумбулла, Тэмми Абрахам и экс-фовард «Ростова» Элдор Шомуродов.
Гости ответили мячом Артуро Галабрези, который вывел вперед свою команду через четверть часа после стартового свистка.
Отметим, что гости доигрывали встречу вдесятером после удаления на 62-й минуте Марио Гарджуло, получившего две желтые карточки в течение двух минут.
В 1/4 финала подопечные Жозе Моуринью сыграют против миланского «Интера».
Кубок Италии
1/8 финала
«Рома» - «Лечче» - 3:1 (1:1)
Голы: Кумбулла, 40; Абрахам, 54; Шомуродов, 81 - Галабрези, 15.
Удаление: Гарджуло, 62.