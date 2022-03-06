Роналду не сыграет в матче с «Манчестер Сити» из-за травмы

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не сыграет в матче 28-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити»,.

Как сообщает The Athletic, у 37-летнего футболиста травмы. Характер и степень повреждения Роналду не уточняется. Кроме того, манкунианцы не смогут рассчитывать на уругвайского форварда Эдинсона Кавани.

В текущем сезоне чемпионата Англии Роналду провел 23 игры, в которых забил девять голов.

Добавим, что «Манчестер Юнайтед» набрал 47 очков в 27 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сиди» лидирует, имея в активе 66 очков.