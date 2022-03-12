Алимбекова заявила, что приехала на Кубок СБР из-за контрактных обязательств

Белорусская спортсменка Динара Алимбекова рассказала, почему вынуждена была приехать на Кубок Союза биатлонистов России.

«Тренеры сперва дали нам право выбора, я подумала и решила, что не поеду соревноваться. У меня есть некоторые вопросы по здоровью, которые хотелось бы решить чуть пораньше. Я получила разрешение от тренерского штаба и не готовилась сюда. Но буквально за вечер до вылета тренеры позвонили и сказали, что нужно ехать, заканчивать сезон, потому что нужна соревновательная практика. Слишком рано закончился сезон, а у нас есть рабочие контракты, которые надо выполнять», - приводит слова Алимбековой»Чемпионат».

Динара сегодня бежала в спринте, где показала с двумя промахами на двух огневых рубежах четвертый результат, проиграв россиянке Ирине Казакевич 19,9 секунды.

Второй была Кристина Резцова (+3,4 сек.; 1 промах), третьей Ирина Лещенко из Белоруссии (+9,6; 0).

14 марта по данным результатам пройдет гонка преследования.