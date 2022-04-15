Биатлонистка Абрамова высказалась о своем увольнении из сборной Украины

Бывшая россиянка Ольга Абрамова высказалась о своем увольнении из сборной Украины.

«10 лет моей спортивной карьеры прошли под украинским флагом, 10 лет я являюсь гражданкой Украины и горжусь этим! Но почему тогда сейчас, когда нашей стране нужно единство и поддержка, мы начинаем какие-то внутренние разборки и ищем предателей там, где их нет? Из-за амбиций одного человека я не перестала любить эту страну и людей», - приводит Sport24.ru сообщение Абрамовой в социальных сетях.

Напомним, что вместе с Абрамовой были из сборной Украины уволены две бывшие российские биатлонистки Екатерина Бех и Оксана Москаленко.

Официальной причиной их исключения называется невыполнение необходимых критерий для членов национальной команды.