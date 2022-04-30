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33 сэйва Василевского и две передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Айлендерс»

Команды встретились в рамках регулярного чемпионата.
30 апреля 2022 08:40

Состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой «молний» со счетом 6:4.

В составе победителей хет-трик оформил Стивен Стэмкос. Также отличились Кори Перри, Райан Макдона и Брэндон Хагель. На счету Никиты Кучерова два ассиста, защитник Михаил Сергачев очков не набрал. Голкипер Андрей Василевский отразил 33 броска из 37.

У «островитян» забивали Жан-Габриэль Пажо, Киффер Беллоуз, Джош Бейли и Здено Хара. Вратарь Илья Сорокин совершил 28 сэйвов.

источник: «Советский спорт»
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