33 сэйва Василевского и две передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Айлендерс»

Состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой «молний» со счетом 6:4.
В составе победителей хет-трик оформил Стивен Стэмкос. Также отличились Кори Перри, Райан Макдона и Брэндон Хагель. На счету Никиты Кучерова два ассиста, защитник Михаил Сергачев очков не набрал. Голкипер Андрей Василевский отразил 33 броска из 37.
У «островитян» забивали Жан-Габриэль Пажо, Киффер Беллоуз, Джош Бейли и Здено Хара. Вратарь Илья Сорокин совершил 28 сэйвов.
источник: «Советский спорт»