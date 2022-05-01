Овечкин рассказал о своем самочувствии после травмы

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своем самочувствии накануне старта плей-офф Кубка Стэнли.

Как сообщает журналистка Саманта Пелл, россиянин отметил, что сейчас ему значительно лучше, и в случае, если бы оставшиеся матчи регулярного чемпионата носили какой-либо турнирный характер, он обязательно принял бы в них участие, но решил перестраховаться после совета медиков.

Напомним, россиянин уже пропустил три встречи, но планирует быть в строю в первом матче 1/4 финала Восточной конференции, в котором «Вашингтон» сыграет с «Флоридой Пантерз».

В текущем сезоне Овечкин забросил 50 шайб и отдал 40 голевых передач в 77 матчах лиги.