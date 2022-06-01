Морозова уверена, что Кудерметова найдет силы в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Победительница «Ролан Гаррос» в парном разряде Ольга Морозова отметила характер Вероники Кудерметовой, которая в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции этого года будет играть со своей соотечественницей Дарьей Касаткиной.

«Кудерметовой пришлось побороться за выход в четвертьфинал, но я не думаю, что из-за этого её покинут все силы. Представляете, какой у неё сейчас адреналин — она выступает в важном турнире и добралась уже до такой высоты! Так что не стоит даже думать, будто она устала. Она будет бороться на все 150%», - приводит слова Морозовой RT.

Напомним, что в четвертом круге «Ролан Гаррос» Кудерметова победила американку Мэдисон Киз (1:6, 6:3, 6:1), Касаткина в свою очередь прошла итальянку Камилу Джорджи (6:2, 6:2).