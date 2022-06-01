Терюшков рассказал о будущем Жиркова и Мамаева в «Химках»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, когда будет принято окончательное решение о будущем Юрия Жиркова и Павла Мамаева в команде.

Напомним, что оба футболиста пополнил состав подмосковной команды по ходу сезона.

«С Павлом Мамаевым и Юрием Жирковым, а также тренером мы проговариваем вопрос их будущего. С большой долей вероятности мы не будем продлевать контракты. Окончательное решение по ним будет принято до конца недели», - приводит ТАСС слова Терюшкова.

Добавим, что Мамаев сыграл один матча за «Химки», а Жирков - три встречи.

Напомним, что подмосковный клуб занял 13-е место в турнирной таблице РПЛ, а в стыковых матча за право остаться в высшем дивизионе обыграл «СКА-Хабаровск».