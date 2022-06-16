Кучеров повторил достижение Гретцки

Нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров отдал голевую передачу в проигранном первом матче финальной серии против «Колорадо» (3:4ОТ).

Данное очко стало для российского хоккеиста 90-м в последних трех плей-офф НХЛ.

Ранее подобную результативность показывали только два спортсмена - Уэйн Гретцки и Марио Лемье. Таким образом, россиянин стал третьим в истории НХЛ, кто смог за три года подряд набрать 90 очков в Кубке Стэнли.

Следующая игра финальной серии плей-офф НХЛ текущего сезона пройдет 19 июня также на льду «Колорадо» в Денвере.